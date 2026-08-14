Результаты матчей чемпионата России по футболу — 2026/2027 на 14 августа

В пятницу, 14 августа, состоялся первый матч в рамках 4-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом прошедшей встречи.

Результат матча Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 на 14 августа:

«Оренбург» – «Локомотив» – 1:1.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Краснодар», набравший девять очков из девяти возможных. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», на третьей — московский «Спартак». Красно-белые и сине-бело-голубые набрали по шесть очков.

Действующим чемпионом России по футболу является «Зенит».