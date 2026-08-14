15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чемпионат России по футболу 2026/2027: результаты на 14 августа 2026, календарь, таблица

Результаты матчей чемпионата России по футболу — 2026/2027 на 14 августа
Комментарии

В пятницу, 14 августа, состоялся первый матч в рамках 4-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом прошедшей встречи.

Результат матча Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 на 14 августа:

«Оренбург» – «Локомотив» – 1:1.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Краснодар», набравший девять очков из девяти возможных. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», на третьей — московский «Спартак». Красно-белые и сине-бело-голубые набрали по шесть очков.

Действующим чемпионом России по футболу является «Зенит».

Календарь матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027
Материалы по теме
«Локо» снова не выиграл в РПЛ! Команда Галактионова потеряла очки в Оренбурге. LIVE
Live
«Локо» снова не выиграл в РПЛ! Команда Галактионова потеряла очки в Оренбурге. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android