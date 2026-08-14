«Сити» испытывает недоумение из-за предложений «Барселоны» и «Реала» по Родри — источник

В «Манчестер Сити» испытывают недоумение и разочарование из-за хода переговоров с «Барселоной» и мадридским «Реалом» относительно трансфера полузащитника Родри. Ни один из клубов не предложил «горожанам» £ 70 млн (€ 82 млн), в которые они оценивают чемпиона мира. Об этом сообщает The Independent.

По информации источника, на текущий момент сине-гранатовые сделали два предложения по Родри, одно из которых «Манчестер Сити» посчитал «нелепым». «Барселона» готовится представить третье предложение в £ 60 млн (€ 70 млн), что по-прежнему разнится с оценкой «горожан». Несмотря на разочарование, английский клуб с пониманием относится к мечте Родри вернуться в Испанию и готов отпустить игрока.

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