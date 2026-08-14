«Здорово иметь такого тренера, который умеет побеждать». Мбаппе — о Моуринью

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе поделился эмоциями от своего возвращения в расположение команды после выступления за сборную Франции на чемпионате мира — 2026.

«Я очень рад вернуться и получить первые впечатления о команде и тренерском штабе после возвращения, а также вновь увидеться с друзьями и со всеми людьми на тренировочной базе в Вальдебебасе. Всегда приятно возвращаться сюда, чтобы играть и готовиться к матчам.

Во время чемпионата мира мы много общались с Жозе Моуринью. Считаю, что очень здорово иметь такого тренера, который умеет побеждать и вести команду к победе. Думаю, каждому футболисту приятно работать с тренером, который знает, куда он идёт, это полезно для нас», — приводит слова Мбаппе официальный сайт «лос бланкос».