15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Килиан Мбаппе: уверен, что в этом сезоне мы вернёмся к тому, чтобы брать титулы

Килиан Мбаппе: уверен, что в этом сезоне мы вернёмся к тому, чтобы брать титулы
Комментарии

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе поделился ожиданиями от выступления команды в новом сезоне.

«С самого начала работы в рамках предсезонной подготовки я намерен показывать свой максимум, поскольку сейчас тот момент, когда нужно хорошо потрудиться. Позднее, когда начнутся официальные матчи, нам нужно будет правильно распределить нагрузку. Сейчас нужно приложить все усилия, чтобы почувствовать игру и подготовиться к первой встрече чемпионата.

Нужно побеждать. Уверен, что в этом сезоне мы вернёмся к тому, чтобы брать титулы. Именно этого мы хотим, и именно так и будет. Чувствую, что команда настроена на это, в течение всего сезона мы сосредоточимся на том, чтобы наши болельщики радовались. Нет ничего важнее, чем брать титулы с командой, а также радовать болельщиков», — приводит слова Мбаппе официальный сайт «лос бланкос».

Материалы по теме
«Здорово иметь такого тренера, который умеет побеждать». Мбаппе — о Моуринью
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android