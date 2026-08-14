Килиан Мбаппе: уверен, что в этом сезоне мы вернёмся к тому, чтобы брать титулы

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе поделился ожиданиями от выступления команды в новом сезоне.

«С самого начала работы в рамках предсезонной подготовки я намерен показывать свой максимум, поскольку сейчас тот момент, когда нужно хорошо потрудиться. Позднее, когда начнутся официальные матчи, нам нужно будет правильно распределить нагрузку. Сейчас нужно приложить все усилия, чтобы почувствовать игру и подготовиться к первой встрече чемпионата.

Нужно побеждать. Уверен, что в этом сезоне мы вернёмся к тому, чтобы брать титулы. Именно этого мы хотим, и именно так и будет. Чувствую, что команда настроена на это, в течение всего сезона мы сосредоточимся на том, чтобы наши болельщики радовались. Нет ничего важнее, чем брать титулы с командой, а также радовать болельщиков», — приводит слова Мбаппе официальный сайт «лос бланкос».