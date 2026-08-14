«Челси» не получил ни одного предложения на £ 120 млн по Э. Фернандесу к дедлайну — Романо

«Челси» не получил ни одного письменного предложения о покупке полузащитника Энцо Фернандеса к 17:00 по местному времени. Это время «синие» установили в качестве крайнего срока, когда они были готовы обсуждать продажу футболиста. Об этом сообщает журналист журналист Фабрицио Романо на странице в социальной сети X.

По информации источника, «Челси» больше не рассматривает вариант с продажей 25-летнего игрока за £ 120 млн (€ 140 млн) — сумму, которая была названа потенциальным покупателям в конце мая.

Фернандес играет за лондонскую команду с января 2023 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2032 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.

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