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«Локомотив» не побеждает в РПЛ пять матчей подряд

«Локомотив» не побеждает в РПЛ пять матчей подряд
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Московский «Локомотив» сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1) в матче 4-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. Таким образом, железнодорожники не побеждают в РПЛ пять игр подряд.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 4-й тур
14 августа 2026, пятница. 17:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Батраков – 3'     1:1 Касаджиков – 63'    

В нынешнем сезоне «Локомотив» уступил махачкалинскому «Динамо» (1:2), а также поделил очки с «Ахматом» (1:1) и «Акроном» (0:0). Помимо этого, в концовке прошлого сезона чемпионата России красно-зелёные проиграли ЦСКА (1:3).

«Локомотив» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. У железнодорожников три очка в четырёх встречах. В следующем туре подопечные Михаила Галактионова сыграют с ЦСКА 22 августа.

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