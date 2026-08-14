«Локомотив» не побеждает в РПЛ пять матчей подряд

Московский «Локомотив» сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1) в матче 4-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. Таким образом, железнодорожники не побеждают в РПЛ пять игр подряд.

В нынешнем сезоне «Локомотив» уступил махачкалинскому «Динамо» (1:2), а также поделил очки с «Ахматом» (1:1) и «Акроном» (0:0). Помимо этого, в концовке прошлого сезона чемпионата России красно-зелёные проиграли ЦСКА (1:3).

«Локомотив» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. У железнодорожников три очка в четырёх встречах. В следующем туре подопечные Михаила Галактионова сыграют с ЦСКА 22 августа.