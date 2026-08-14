У «Локомотива» ноль побед в пяти матчах на старте сезона-2026/2027

«Локомотив» сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1) во встрече 4-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Таким образом, московский клуб не одержал ни одной победы в пяти матчах на старте сезона-2026/2027.

В РПЛ красно-зелёные уступили махачкалинскому «Динамо» (1:2), а также поделили очки с «Ахматом» (1:1) и «Акроном» (0:0). В Кубке России «Локомотив» проиграл ЦСКА в серии пенальти (1:1, 4:5 пен.).

«Локомотив» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. У железнодорожников три очка в четырёх встречах. В следующем туре подопечные Михаила Галактионова сыграют с ЦСКА 22 августа.