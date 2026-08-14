«По-настоящему особенный день». Мбаппе поделился воспоминаниями о дебюте за «Реал»

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе поделился воспоминаниями о своей первой игре за команду. Француз дебютировал за «сливочных» в матче за Суперкубок УЕФА — 2024 с «Аталантой» (2:0).

«Это был по-настоящему особенный день. Первый матч за твой новый клуб всегда неповторим, а когда твоя команда — «Реал» Мадрид, то этот момент становится просто волшебным. Кроме того, это был матч за трофей и всё прошло замечательно: я забил гол, мы взяли титул, я улыбался — это так здорово… А ещё это были времена больших перемен в моей жизни, ведь это первый раз, когда я играл за зарубежную команду, это был очень приятный опыт.

Я очень люблю этот клуб, люблю выступать в Ла Лиге и жить в Испании. Сейчас я уже получше ориентируюсь в Мадриде, для футболиста очень важно комфортно себя чувствовать в том городе, где ты играешь. Сейчас настал момент сделать шаг вперёд навстречу новым титулам», — приводит слова Мбаппе официальный сайт «лос бланкос».