«Мы не набираем одно, а упускаем два очка». Назаренко из «Оренбурга» — о ничьей с «Локо»

Полузащитник «Оренбурга» Егор Назаренко высказался после матча 4-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом». Игра закончилась вничью со счётом 1:1.

— Игра в нашем исполнении понравилась. Все ребята молодцы, отдали все свои силы. Мы заслуживали победы.

— Что тренер говорил в перерыве?

— Настраивал нас на более острую игру. И больше брать игру на себя. Мы выжимали из себя максимум. Не хватило, скажем так, последнего удара.

— Ничья с «Локомотивом» не такой плохой результат.

— Мы не набираем одно, а упускаем два очка. Как‑то так. Вся команда такого же мнения, — сказал Назаренко в эфире «Матч ТВ».

«Оренбург» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В активе команды пять набранных очков. «Локомотив» располагается на 12-й строчке. У железнодорожников три очка в четырёх встречах РПЛ.