«Локомотив» начал сезон без побед в стартовых четырёх турах впервые с сезона-2022/2023

«Локомотив» начал сезон Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги без побед в стартовых четырёх турах впервые с сезона-2022/2023. Тогда под руководством Йозефа Циннбауэра железнодорожники одержали первую победу в 6-м туре. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.
Также «Локомотив» вёл в счете в трёх из четырёх матчей в нынешнем сезоне РПЛ, но каждый раз упускал победу.
В пятницу, 14 августа, железнодорожники разделили очки с «Оренбургом» (1:1) во встрече 4-го тура Российской Премьер-Лиги. До этого московская команда сыграла вничью с «Акроном» (0:0) и «Ахматом» (1:1), а также уступила «Динамо» Махачкала (1:2).
«Золотая» эра «Локомотива»: