Экс-тренер Батракова: «Локомотиву» нет смысла держать игрока, который мыслями уже ушёл

Детский тренер Андрей Нагибин, который привёл Алексея Батракова в академию «Локомотива», высказался о вероятном трансфере полузащитника в турецкий «Галатасарай» после матча 4-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором железнодорожники сыграли вничью с «Оренбургом» (1:1).

«Начало сезона у многих команд проходит по-разному. «Локомотиву» необходимы трансферы, чтобы выступать успешнее. Отдали Воробьёва — на место нападающего теперь нужен кто-то другой. Но пока идёт только начало сезона, и ситуация ещё может измениться.

Говорят, незаменимых не бывает. Но Батраков играет ключевую роль в игре «Локомотива», и заменить его одномоментно невозможно. Однако если действительно есть вариант с «Галатасараем», а клубам удастся договориться — надо уходить. Читаю, что Алексей и сам уже просит руководство отпустить его. Думаю, нет смысла держать игрока, который мыслями уже в другом клубе», — сказал Нагибин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В нынешнем сезоне Батраков провёл пять матчей на клубном уровне и набрал 1+1 по «гол+пас». Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского футболиста в € 28 млн.

«Локомотив» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. У железнодорожников три очка в четырёх встречах.