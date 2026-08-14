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Нефтехимик — Шинник, результат матча 14 августа 2026, счет 0:2, 6-й тур Первой лиги 2026/2027

«Шинник» в гостях победил «Нефтехимик» в матче 6-го тура Первой лиги
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Завершился матч 6-го тура Лиги Pari между клубами «Нефтехимик» (Нижнекамск) и «Шинник» (Ярославль). Игра прошла на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске. В качестве главного арбитра встречи выступил Роман Сафьян. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу гостей.

Россия — Лига Pari . 6-й тур
14 августа 2026, пятница. 18:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
0 : 2
Шинник
Ярославль
0:1 Азявин – 20'     0:2 Порохов – 23'    

На 20-й минуте счёт открыл полузащитник «Шинника» Илья Азявин. Через три минуты нападающий Илья Порохов укрепил преимущество ярославской команды.

После шести матчей Первой лиги «Шинник» набрал девять очков и занимает шестое место. В следующем туре клуб из Ярославля встретится с ульяновской «Волгой» (22 августа).

После шести матчей соревнования «Нефтехимик» заработал шесть очков и располагается на 14-й строчке. В следующем туре команда из Нижнекамска сыграет с «Сочи» (20 августа).

Календарь Первой лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2026/2027
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