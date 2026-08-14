Полузащитник «Торпедо» Мамаду Камара успешно прооперирован

Московское «Торпедо» на официальном сайте сообщило, что полузащитник Мамаду Камара успешно прооперирован. Футболист получил травму в матче 5-го тура Лиги Pari с «Сочи» (1:2), который состоялся 8 августа.

«Малийский полузащитник «Торпедо» Мамаду Камара в пятницу успешно перенёс операцию по пластике разрыва акромиально-ключичного сочленения плечевого сустава в Юсуповской больнице Москвы.

Восстановление игрока займёт 2,5 месяца. Мамаду, желаем успешной реабилитации и скорейшего возвращения на поле!» — сказано в сообщении автозаводцев.

Мамаду Камара выступает за московское «Торпедо» с лета 2024 года.