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Полузащитник «Торпедо» Мамаду Камара успешно прооперирован

Полузащитник «Торпедо» Мамаду Камара успешно прооперирован
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Московское «Торпедо» на официальном сайте сообщило, что полузащитник Мамаду Камара успешно прооперирован. Футболист получил травму в матче 5-го тура Лиги Pari с «Сочи» (1:2), который состоялся 8 августа.

Россия — Лига Pari . 5-й тур
08 августа 2026, суббота. 18:00 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
1 : 2
Сочи
Сочи
0:1 Осипов – 26'     1:1 Бородин – 45+3'     1:2 Магаль – 77'    

«Малийский полузащитник «Торпедо» Мамаду Камара в пятницу успешно перенёс операцию по пластике разрыва акромиально-ключичного сочленения плечевого сустава в Юсуповской больнице Москвы.

Восстановление игрока займёт 2,5 месяца. Мамаду, желаем успешной реабилитации и скорейшего возвращения на поле!» — сказано в сообщении автозаводцев.

Мамаду Камара выступает за московское «Торпедо» с лета 2024 года.

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