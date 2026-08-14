Нападающий «Оренбурга» Касаджиков высказался о незабитом пенальти в ворота «Локомотива»

Нападающий «Оренбурга» Андрей Касаджиков высказался о нереализованном пенальти в матче 4-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:1).

— Я выходил на поле при счёте 0:1. Все мысли были о голе. Хорошо, что сразу забил. Почувствовал уверенность. Видимо, к пенальти подошёл слишком уверенным. Поэтому и не забил.

— Кто решил, что ты должен бить пенальти?

— Тренер сказал, что я должен взять мяч. Отрабатывал на тренировках пенальти. Вроде как хорошо получалось. Значит, надо больше работать.

— Результат устраивает?

— Да никак не устраивает. Должны были побеждать. Забей я пенальти, дальше бы «засушили» игру, — сказал Касаджиков в эфире «Матч ТВ».

Отметим, что Касаджиков сравнял счёт в матче через две минуты после выхода на поле.

«Оренбург» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В активе команды пять набранных очков. «Локомотив» располагается на 12-й строчке. У железнодорожников три очка в четырёх встречах РПЛ.