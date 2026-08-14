«Зенит» поздравил пловчиху Чикунову, ставшую чемпионкой Европы

«Зенит» в телеграм-канале поздравил пловчиху Евгению Чикунову, ставшую чемпионкой Европы на 200 м брассом. Российская спортсменка показала время 2.19,32 секунды.

«Дааа! Евгения Чикунова — чемпионка Европы! Петербургская пловчиха и болельщица «Зенита» забрала золото на 200 м брассом, побив рекорды чемпионатов Европы! Поздравляем!» — написано в сообщении сине-бело-голубых.

Российские пловцы принесли стране 10 медалей (три золота, три серебра и четыре бронзы). Всего в копилке национальной команды России 23 медали (восемь золотых, семь серебряных и восемь бронзовых медалей).

Чемпионат Европы – 2026 по водным видам спорта проходит с 29 июля по 16 августа в Париже (Франция).

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