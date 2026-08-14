Полузащитник «Барселоны» де Йонг: Лига чемпионов — это особый пункт для нас

Нидерландский полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг поделился ожиданиями от выступления команды в новом сезоне.

«Мы верим в свои силы. Считаю, что у нас добротный состав и у нас здорово получается делать его ещё лучше. Каждый год мы становимся всё сильнее. Это молодая команда, но уже выигравшая ряд титулов. Мы амбициозны и хотим одержать ещё больше побед.

Мы с надеждой начнём выступление во всех турнирах. В последние годы мы берём трофеи, но некоторые задачи пока не выполнены. Хотим каждый год выигрывать всё, разумеется, Лига чемпионов — это особый пункт для нас», — приводит слова де Йонга официальный сайт сине-гранатовых.