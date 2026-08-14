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Тренер «Оренбурга» Ахметзянов: если бы не я, то мальчику никто бы не дал пробить пенальти

Тренер «Оренбурга» Ахметзянов: если бы не я, то мальчику никто бы не дал пробить пенальти
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Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов отреагировал на нереализованный пенальти 18-летнего нападающего команды Андрея Касаджикова в матче 4-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:1).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 4-й тур
14 августа 2026, пятница. 17:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Батраков – 3'     1:1 Касаджиков – 63'    

«Я, главный тренер, хотел, чтобы Касаджиков забил этот пенальти. Я видел, как он исполняет пенальти на тренировке, у меня не было вообще никаких сомнений, что он должен подойти. В моём понимании он пробил хорошо, но вратарь сыграл блестяще, классный сейв, но это сугубо моё решение, я думаю, на футбольном поле если бы не я, то 18‑летнему мальчику никто бы не дал пробить пенальти», — сказал Ахметзянов в эфире «Матч ТВ».

«Оренбург» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В активе команды пять набранных очков. «Локомотив» располагается на 12-й строчке. У железнодорожников три очка в четырёх встречах РПЛ.

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