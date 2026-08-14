«Ливерпуль» продал миноритарную долю консорциуму, где инвестором является Джефф Безос

Компания Fenway Sports Group (FSG), являющаяся основным владельцем «Ливерпуля», объявила о заключении окончательного соглашения о продаже миноритарной доли клуба консорциуму 1892 Holdings, ведущим инвестором которого является создатель Amazon Джефф Безос, а главой — бизнесмен Амит Бхатия. Мерсисайдцы проинформировали об этом на официальном сайте.

«Стратегические инвестиции поддерживают долгосрочные амбиции роста футбольного клуба «Ливерпуль», объединяя экспертов из глобального бизнеса, технологий и инвестиций.

Партнёры консорциума будут сотрудничать с FSG и руководством клуба для оценки возможностей, которые способствуют достижению целей клуба как на поле, так и за его пределами. FSG сохраняет контрольный пакет акций и оперативный контроль над футбольным клубом «Ливерпуль», — написано в заявлении.

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