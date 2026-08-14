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Марсель — Атлетико Мадрид, результат товарищеского матча 14 августа 2026, счет 1:2

«Атлетико» без Альвареса совершил камбэк и обыграл «Марсель» в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч между клубами «Марсель» (Франция) и «Атлетико» Мадрид (Испания). Игра прошла на стадионе «Оранж Велодром» в Марселе. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу гостей.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
14 августа 2026, пятница. 18:30 МСК
Марсель
Марсель, Франция
Окончен
1 : 2
Атлетико М
Мадрид, Испания
1:0 Пайшао – 22'     1:1 Мендоса – 39'     1:2 Мартин – 78'    

В середине первого тайма счёт открыл нападающий французской команды Игор Пайшао. На 39-й минуте полузащитник мадридского клуба Родриго Мендоса восстановил равновесие. На 78-й минуте нападающий Карлос Мартин вывел «Атлетико» вперёд.

В заявку на матч не был включён нападающий мадридской команды Хулиан Альварес.

В 1-м туре нового сезона чемпионата Испании «матрасники» встретятся с «Малагой». Игра состоится 19 августа. В 1-м туре Лиги 1 «Марсель» сыграет со «Страсбургом» (21 августа).

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