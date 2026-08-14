«Зенит» объявил о переходе Дркушича в «Эспаньол» на правах аренды

«Зенит» в телеграм-канале объявил о переходе защитника Ваньи Дркушича в «Эспаньол» на правах аренды, рассчитанной до конца сезона-2026/2027.

«Сине-бело-голубые желают словенскому защитнику удачи в составе испанского клуба!» — написано в сообщении «Зенита».

Фото: Кадр из видео ФК «Эспаньол»

Дркушич является футболистом санкт-петербургского клуба с лета 2024 года. За этот период защитник принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с «Зенитом» рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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