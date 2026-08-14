Нападающий «Челси» Дастан Сатпаев проведёт сезон-2026/2027 в аренде за «Бёрнли» — Романо

18‑летний казахстанский нападающий «Челси» Дастан Сатпаев в сезоне-2026/2027 будет выступать за «Бёрнли» в рамках арендного соглашения. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в социальной сети X.

По информации инсайдера, в соглашении между клубами не предусмотрено право выкупа игрока, он вернётся в лондонский клуб в конце наступающего сезона.

«Бёрнли» по итогам сезона-2025/2026 английской Премьер-лиги занял предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице и вылетел из высшего дивизиона чемпионата Англии.

Сатпаев, ранее выступавший за «Кайрат», присоединился к «Челси» нынешним летом. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 3,5 млн.