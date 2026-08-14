«В этом заключается часть нашей ДНК». Полузащитник «Барселоны» де Йонг — об академии клуба

Нидерландский полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг поделился мнением об эффективности клубной академии и о качестве новых футболистов команды.

«То, что делает [наша академия] «Ла Масия», — это просто невероятно. Каждый год в нашем составе появляются футболисты, которых никто не знает, но в скором времени они становятся очень важными игроками для команды. Думаю, в этом заключается часть нашей ДНК, уникальная черта «Барселоны», которую мы должны беречь. Что же касается новых футболистов команды, то это очень хорошие игроки и замечательные люди. Они ощутимо нам помогут, а я стараюсь помочь им адаптироваться как можно скорее», — приводит слова де Йонга официальный сайт сине-гранатовых.