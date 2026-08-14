15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«В этом заключается часть нашей ДНК». Полузащитник «Барселоны» де Йонг — об академии клуба

«В этом заключается часть нашей ДНК». Полузащитник «Барселоны» де Йонг — об академии клуба
Комментарии

Нидерландский полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг поделился мнением об эффективности клубной академии и о качестве новых футболистов команды.

«То, что делает [наша академия] «Ла Масия», — это просто невероятно. Каждый год в нашем составе появляются футболисты, которых никто не знает, но в скором времени они становятся очень важными игроками для команды. Думаю, в этом заключается часть нашей ДНК, уникальная черта «Барселоны», которую мы должны беречь. Что же касается новых футболистов команды, то это очень хорошие игроки и замечательные люди. Они ощутимо нам помогут, а я стараюсь помочь им адаптироваться как можно скорее», — приводит слова де Йонга официальный сайт сине-гранатовых.

Материалы по теме
Полузащитник «Барселоны» де Йонг: Лига чемпионов — это особый пункт для нас
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android