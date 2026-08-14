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Ротор — Урал: у волгоградцев удалён с поля Эммерсон на 74-й минуте в матче 6-го тура Первой лиги — 2026/2027

«Ротор» — «Урал»: у волгоградцев удалён с поля Эммерсон на 74-й минуте
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В эти минуты идёт матч 6-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027 между волгоградским «Ротором» и «Уралом» из Екатеринбурга. Встреча проходит на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра выступает Владислав Харитонов из Казани. На данный момент счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Россия — Лига Pari . 6-й тур
14 августа 2026, пятница. 19:30 МСК
Ротор
Волгоград
2-й тайм
1 : 1
Урал
Екатеринбург
1:0 Симонян – 10'     1:1 Фурье – 59'    
Удаления: Эммерсон – 75' / нет

На 74-й минуте защитник волгоградцев Эммерсон получил красную карточку. Ранее, на девятой минуте, Артём Симонян открыл счёт в этой игре и вывел волгоградцев вперёд. На 58-й минуте Бертран Фурье сравнял счёт.

«Урал» с 10 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице Первой лиги. «Ротор» с девятью очками располагается на пятой строчке.

В следующем туре «Ротор» 20 августа на выезде сыграет с тульским «Арсеналом», «Урал» в 7-м туре в гостях встретится с костромским «Спартаком», эта игра перенесена на период с 26 по 28 сентября. В своём следующем матче Первой лиги уральцы 22 августа примут «Текстильщик» в рамках 8-го тура чемпионата.

Календарь матчей Первой лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2026/2027
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Расписание матчей 6-го тура Первой лиги сезона-2026/2027
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