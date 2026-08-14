«Когда всё понятно без слов». «Локомотив» показал реакцию игроков на ничью с «Оренбургом»

«Локомотив» в соцсетях опубликовал видео с реакцией футболистов после ничьей в матче 4-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (1:1). Полузащитник железнодорожников Алексей Батраков открыл счёт на третьей минуте. На 63-й минуте нападающий хозяев Андрей Касаджиков восстановил равновесие.

«Когда всё понятно без слов… Спасибо за поддержку в Оренбурге», — прокомментировал видео «Локомотив».

Права на видео принадлежат Российскому футбольному союзу (РФС). Ролик можно посмотреть на странице «Локомотива» в соцсети Vk.

«Оренбург» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В активе команды пять набранных очков. «Локомотив» располагается на 12-й строчке. У железнодорожников три очка в четырёх встречах РПЛ.

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