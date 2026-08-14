«Ротор» в меньшинстве сыграл вничью с «Уралом» в матче 6-го тура Первой лиги

Окончен матч 6-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027 между волгоградским «Ротором» и «Уралом» из Екатеринбурга. После финального свистка зафиксирован счёт 1:1. Встреча состоялась на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра выступил Владислав Харитонов из Казани.

На девятой минуте Артём Симонян открыл счёт в этой игре и вывел волгоградцев вперёд. На 58-й минуте Бертран Фурье сравнял счёт. На 75-й минуте защитник волгоградцев Эммерсон получил красную карточку.

После этой игры «Ротор» с 10 очками располагается на пятой строчке в турнирной таблице Первой лиги, «Урал» с 11 очками располагается на третьей строчке.

В следующем туре «Ротор» 20 августа на выезде сыграет с тульским «Арсеналом», «Урал» в 7-м туре в гостях встретится с костромским «Спартаком», эта игра перенесена на период с 26 по 28 сентября. В своём следующем матче Первой лиги уральцы 22 августа примут «Текстильщик» в рамках 8-го тура чемпионата.