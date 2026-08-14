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Главный тренер «Кайрата»: Алонсо восхищён Сатпаевым, но в «Челси» очень много игроков

Главный тренер «Кайрата»: Алонсо восхищён Сатпаевым, но в «Челси» очень много игроков
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Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин оценил возможную аренду нападающего «Челси» Дастана Сатпаева в «Бёрнли».

«У Сатпаева был диалог с Алонсо. Хаби восхищён Дастаном, он ему нравится. Но тренер понимает, что всё равно вряд ли сейчас Сатпаев будет получать много практики. «Челси» взял большую группу игроков в атаке, игроков там вообще очень много. Но Алонсо заинтересован в том, чтобы Сатпаев и в аренде оставался рядом с ним, в Англии, и получал достаточно игрового времени. Ему сразу сказали: «Мы не будем отдавать тебя ни в «Страсбург», ни в какую другую команду из Европы».

Аренда в «Бёрнли» — очень хороший вариант. Сатпаев останется в Англии, и Чемпионшип — очень сильный, интенсивный чемпионат. Я уверен, что в арендном соглашении между клубами будут прописаны определённые игровые минуты, которые Дастан должен получить. Это пойдёт ему на пользу», — сказал Уразбахтин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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