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Главный тренер «Кайрата» Уразбахтин оценил игру Сатпаева в первых матчах за «Челси»

Главный тренер «Кайрата» Уразбахтин оценил игру Сатпаева в первых матчах за «Челси»
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Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин оценил игру нападающего «Челси» Дастана Сатпаева в первых матчах за лондонский клуб.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
28 июля 2026, вторник. 12:45 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
6 : 4
Вестерн Сидней Уондерерс
Сидней, Австралия
1:0 Сатпаев – 6'     1:1 Пантазопулос – 14'     1:2 Хэммонд – 32'     2:2 Эсугу – 38'     2:3 Сайклуна – 62'     3:3 Гиттенс – 66'     3:4 Луал – 78'     4:4 Педро – 80'     5:4 Педро – 85'     6:4 Педро – 89'    

«Сатпаев сыграл за «Челси» один матч, где получил много времени. Там забил гол, а в остальных играх предсезонки выходил на замену и толком себя не проявил. Тогда уже было понятно, что решение об аренде принято. Но и в том матче, где Дастан забил, он вышел с ребятами не из основного состава. Сыграл минут 60, а потом уже вышла основа. У «Челси» сейчас стоит задача выйти в еврокубки, и Алонсо будет делать ставку на более опытных футболистов. А Дастану пока нужна адаптация», — сказал Уразбахтин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее в СМИ появилась информация, что Сатпаев отправится в аренду в «Бёрнли» на сезон-2026/2027.

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