Главный тренер «Кайрата» Уразбахтин оценил игру Сатпаева в первых матчах за «Челси»

Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин оценил игру нападающего «Челси» Дастана Сатпаева в первых матчах за лондонский клуб.

«Сатпаев сыграл за «Челси» один матч, где получил много времени. Там забил гол, а в остальных играх предсезонки выходил на замену и толком себя не проявил. Тогда уже было понятно, что решение об аренде принято. Но и в том матче, где Дастан забил, он вышел с ребятами не из основного состава. Сыграл минут 60, а потом уже вышла основа. У «Челси» сейчас стоит задача выйти в еврокубки, и Алонсо будет делать ставку на более опытных футболистов. А Дастану пока нужна адаптация», — сказал Уразбахтин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее в СМИ появилась информация, что Сатпаев отправится в аренду в «Бёрнли» на сезон-2026/2027.