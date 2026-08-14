Результаты матчей Первой лиги — 2026/2027 на 14 августа

В пятницу, 14 августа, состоялись два матча 6-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей 6-го тура Первой лиги на 14 августа:

«Нефтехимик» – «Шинник» — 0:2;

«Ротор» – «Урал» — 1:1.

На данный момент турнирную таблицу Первой лиги возглавляет «Нижний Новгород», набравший 15 очков. На втором месте с 12 очками располагается «Велес». Третье и четвёртое места занимают соответственно екатеринбургский «Урал» и костромской «Спартак» — у обеих команд по 11 очков.

В сезоне-2025/2026 победителем Первой лиги стала московская «Родина». За 34 матча команда набрала 68 очков.