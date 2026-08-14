«Хорошо, что матч завершился вничью». Галактионов — об игре «Локомотива» с «Оренбургом»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал результат матча 4-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (1:1).

«Тяжёлый матч и достаточно нервозный. На команде лежит груз ответственности. Мы понимали, что соперник большим количеством и очень активно прессингует у себя дома. Первоочередной задачей было этот прессинг разбить. Мы смотрели, как они играют. Это было достаточно агрессивно с их стороны. Тем более матч домашний. Важно было не попасться под этот прессинг, стараться преодолевать его. В первом тайме нам это достаточно неплохо удавалось.

Было несколько моментов, когда мы выбегали в быстрые атаки. Тем не менее нам не удавалось разумно распоряжаться мячом, было много потерь. Группа атаки, к сожалению, очень быстро расставалась с мячом. Нам надо «дышать», готовить свои атаки, а получилось, что мячом завладели — потеря, мячом завладели — потеря. Из-за этого большая нервозность и шла, в первую очередь.

Что касается второго тайма: по тому, какой складывался сценарий, хорошо, что матч завершился вничью. Лантратов выручил нас после 11-метрового удара. Хотелось бы больше остроты при атакующих действиях», — приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».

«Оренбург» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В активе команды пять набранных очков. «Локомотив» располагается на 12-й строчке. У железнодорожников три очка в четырёх встречах РПЛ.