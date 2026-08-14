Кристиан Ромеро попрощался с «Тоттенхэмом». Игрок близок к переходу в «Атлетико»

Защитник Кристиан Ромеро в соцсетях опубликовал прощальное письмо в связи с уходом из «Тоттенхэма», за который он играл с лета 2022 года. Ранее СМИ сообщали о скором переходе футболиста в мадридский «Атлетико».

«Сегодня я прощаюсь с местом, которое на протяжении пяти сезонов было для меня гораздо больше, чем просто клуб. Это был мой дом, мой вызов и то место, где моя семья и я построили такую важную часть нашей жизни.

Я ухожу с сердцем, полным воспоминаний, и огромной гордостью за всё, что мы пережили и чего достигли вместе. Когда я приехал, у меня была чёткая мечта: оставить своё имя в истории этого клуба. Я знал, что единственный путь — это упорный труд, самоотверженность и достижение того, что казалось таким недостижимым долгое время: снова поднять трофей. И мы сделали это.

Путь не был идеальным, но я не хочу, чтобы это определяло моё прощание. Я выбираю помнить счастливые моменты, уроки, людей, которые были рядом со мной, и, прежде всего, ту любовь, которую я получал в течение этих пяти лет.

Спасибо каждому в клубе, кто разделил со мной это путешествие. Тренерам, однокомандникам, персоналу и каждому человеку, работающему за кулисами, — вы все часть моей истории и занимаете место в моём сердце.

И для болельщиков: спасибо за то, что вы любили меня, уважали и дали мне почувствовать себя одним из вас с первого дня. Спасибо за каждое объятие, каждую песню, каждый флаг, каждые аплодисменты и за то, что вы всегда были рядом. Я знаю, что не был идеальным, но одно даёт мне покой: я всегда выкладывался на все сто процентов. Я защищал эту футболку с гордостью и от всей души. Спасибо за всё.

Я покидаю клуб, но часть моего сердца всегда останется здесь. Когда-то я был одним из вас. Сегодня я ухожу как навсегда один из вас. Со всей моей любовью и уважением. Спасибо за всё. И прощай, «Тоттенхэм», — написал Ромеро.

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