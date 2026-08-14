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Тренер «Локомотива» Галактионов ответил, когда команда прервёт безвыигрышную серию в РПЛ

Тренер «Локомотива» Галактионов ответил, когда команда прервёт безвыигрышную серию в РПЛ
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов после встречи 4-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (1:1) ответил на вопрос, когда железнодорожники одержат победу в игре РПЛ. На данный момент московская команда не побеждает в чемпионате России пять матчей подряд.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 4-й тур
14 августа 2026, пятница. 17:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Батраков – 3'     1:1 Касаджиков – 63'    

— Когда будет победа в чемпионате?
— Мы очень на это рассчитываем. И в ближайшем матче в том числе. Стараемся, с учётом того, что у нас сейчас есть и происходит, из ребят выжимать максимум. Может быть, не всегда это удаётся. Безусловно, ответственность это наша, в первую очередь, и моя как главного тренера. Готов её принять, — приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».

«Локомотив» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. У железнодорожников три очка в четырёх встречах. В следующем туре подопечные Михаила Галактионова сыграют с ЦСКА 22 августа.

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