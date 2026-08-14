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Журналист Хименес раскрыл, почему «Олимпиакос» отказался от варианта с покупкой Угальде

Журналист Хименес раскрыл, почему «Олимпиакос» отказался от варианта с покупкой Угальде
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«Олимпиакос» был заинтересован в покупке нападающего «Спартака» Манфреда Угальде в случае квалификации в общий этап Лиги чемпионов. После вылета из турнира на текущей неделе греческий клуб отказался от варианта с приобретением форварда красно-белых. Об этом сообщает журналист Кевин Хименес на своей странице в социальной сети X.

11 августа «Олимпиакос» уступил нидерландскому клубу «НЕК Неймеген» (1:1 (0:1 д. вр.)) в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
11 августа 2026, вторник. 20:30 МСК
НЕК Неймеген
Неймеген, Нидерланды
Окончен
2 : 1
ДВ
Олимпиакос
Пирей, Греция
0:1 Эль-Кааби – 46'     1:1 Линссен – 70'     2:1 Мор – 95'    
Удаления: нет / Фортунис – 80'

В нынешнем сезоне Угальде принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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