Журналист Хименес раскрыл, почему «Олимпиакос» отказался от варианта с покупкой Угальде

«Олимпиакос» был заинтересован в покупке нападающего «Спартака» Манфреда Угальде в случае квалификации в общий этап Лиги чемпионов. После вылета из турнира на текущей неделе греческий клуб отказался от варианта с приобретением форварда красно-белых. Об этом сообщает журналист Кевин Хименес на своей странице в социальной сети X.

11 августа «Олимпиакос» уступил нидерландскому клубу «НЕК Неймеген» (1:1 (0:1 д. вр.)) в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне Угальде принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

Как появился «Спартак»: