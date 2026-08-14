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Эндрик пропустит матч с «Шальке-04» из-за перегрузки мышц — Руис

Эндрик пропустит матч с «Шальке-04» из-за перегрузки мышц — Руис
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Нападающий «Реала» и сборной Бразилии Эндрик не примет участия в ближайшем товарищеском матче команды с «Шальке-04», который состоится 16 августа на стадионе «АуфШальке» в Гельзенкирхене. Об этом сообщает журналист Мельчор Руис в социальной сети X.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
16 августа 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Шальке-04
Гельзенкирхен, Германия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По данным источника, у Эндрика диагностирован перегруз мышц. Ожидается, что к началу нового сезона футболист сможет восстановиться. В 1-м туре Ла Лиги «лос бланкос» 22 августа сыграют на выезде с «Эспаньолом».

Вторую половину сезона-2025/2026 Эндрик провёл в аренде во французском «Лионе», где записал на свой счёт восемь голов и восемь результативных передач в 21 матче во всех турнирах. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

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