Эндрик пропустит матч с «Шальке-04» из-за перегрузки мышц — Руис

Нападающий «Реала» и сборной Бразилии Эндрик не примет участия в ближайшем товарищеском матче команды с «Шальке-04», который состоится 16 августа на стадионе «АуфШальке» в Гельзенкирхене. Об этом сообщает журналист Мельчор Руис в социальной сети X.

По данным источника, у Эндрика диагностирован перегруз мышц. Ожидается, что к началу нового сезона футболист сможет восстановиться. В 1-м туре Ла Лиги «лос бланкос» 22 августа сыграют на выезде с «Эспаньолом».

Вторую половину сезона-2025/2026 Эндрик провёл в аренде во французском «Лионе», где записал на свой счёт восемь голов и восемь результативных передач в 21 матче во всех турнирах. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.