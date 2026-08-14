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«Челси» изучит предложение «Сити» по Фернандесу, несмотря на истекший дедлайн — источник

«Челси» изучит предложение «Сити» по Фернандесу, несмотря на истекший дедлайн — источник
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«Манчестер Сити» не ответил на уведомление «Челси» о готовности продать полузащитника Энцо Фернандеса за £ 120 млн (€ 140 млн), если получит соответствующее предложение до 17:00 по местному времени. В связи с этим лондонский клуб отказался от этих условий продажи футболиста. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, «Челси» придётся рассмотреть предложение «Манчестер Сити» в размере £ 120 млн, несмотря на отказ «горожан» предложить необходимую сумму в обозначенный срок. Однако теперь осуществить сделку на прежних условиях представляется невозможным.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» предложил «Челси» € 120 млн за переход Энцо Фернандеса. «Челси» хочет больше — € 140 млн.

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