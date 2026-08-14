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Чемпион Европы Чиро Иммобиле завершил карьеру

Чемпион Европы Чиро Иммобиле завершил карьеру
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Футбольный клуб «Париж» на официальном сайте объявил, что 36-летний итальянский нападающий Чиро Иммобиле завершил игровую карьеру.

Иммобиле пополнил состав парижан в феврале 2026-го. В 12 матчах прошлого сезона Лиги 1 футболист забил два гола и отдал две голевые передачи.

Чиро Иммобиле является воспитанником «Сорренто» и «Ювентуса». На взрослом уровне он также выступал за «Дженоа», «Торино», дортмундскую «Боруссию», «Севилью», «Лацио», «Бешикташ», «Болонью» и другие команды. В составе этих команд футболист завоевал ряд престижных титулов, а в 2021 году выиграл чемпионат Европы в составе сборной Италии.

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