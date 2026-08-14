Тренер «Локомотива» Галактионов рассказал о ходе восстановления Монтеса и Комличенко

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал о ходе восстановления защитника Сесара Монтеса и нападающего Николая Комличенко.

— Когда будет готов Сесар Монтес?

— Пока сложно сказать. Он продолжает процесс реабилитации. Восстановление немного затянуто после повреждения на чемпионате мира. Сесар продолжает индивидуальную работу, как и Николай Комличенко. Процесс идёт, но точных сроков пока нет, — приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».

«Локомотив» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. У железнодорожников три очка в четырёх встречах. В следующем туре подопечные Михаила Галактионова сыграют с ЦСКА 22 августа.