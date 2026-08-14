«Локомотив» установил клубный антирекорд по допущенным ударам в матче РПЛ
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«Локомотив» установил клубный антирекорд по допущенным ударам в матче Альфа-Банк РПЛ. В игре 4-го тура «Оренбург» (1:1) пробил 27 раз. Статистика ведётся с 2009 года. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 4-й тур
14 августа 2026, пятница. 17:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Батраков – 3' 1:1 Касаджиков – 63'
Предыдущий антирекорд был в матче с ЦСКА в 2023 году. Тогда красно-синие нанесли 26 ударов.
«Оренбург» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В активе команды пять набранных очков. «Локомотив» располагается на 12-й строчке. У железнодорожников три очка в четырёх встречах РПЛ.
В 5-м туре соревнования московская команда встретится с ЦСКА (22 августа).
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