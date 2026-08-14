Тренер «Локо» Галактионов объяснил, почему выпустил трёх защитников в матче с «Оренбургом»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов объяснил, почему выпустил трёх центральных защитников в матче 4-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (1:1). Георгий Джикия и Жерзино Ньямси сыграли в обороне, в то время как Евгений Морозов вышел в полузащите.

— Евгений Морозов сыграл в центре поля, хотя есть Вера, Коваленко. С чем это связано?

— Давайте так. Вы мне называете фамилии, а мы смотрим на уровень готовности игроков, их отношение к делу в тренировочном процессе. И не только в течение одной недели, но и всего цикла. Что касается подготовленности, соответствия уровню «Локомотива», на сегодняшний день было принято такое кадровое решение, что опорным выйдет Морозов. Сыграл он фактически «с листа», но сделал это достаточно качественно. Просто ставить абы кого туда мы не собираемся. Своей тренировочной работой, своим выходом на поле необходимо доказывать своё место, а не просто, условно говоря, находиться в команде и рассчитывать на абонемент. Абонементов не будет,