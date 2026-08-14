15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бёрнли» объявил о переходе Дастана Сатпаева из «Челси»

«Бёрнли» объявил о переходе Дастана Сатпаева из «Челси»
Комментарии

«Бёрнли» объявил о переходе 18‑летнего казахстанского нападающего Дастана Сатпаева из «Челси» в рамках арендного соглашения до конца сезона-2026/2027.

«Бернли» рад объявить о переходе в клуб игрока сборной Казахстана Дастана Сатпаева из «Челси» по годичному контракту. 18-летний нападающий, на счету которого уже девять матчей за взрослую сборную и один гол, прибывает на «Тёрф Мур», имея на своём счету 27 голов в 63 матчах в национальном чемпионате.

2025 год стал особенным для Сатпаева. В марте он впервые получил вызов в сборную и дебютировал в товарищеском матче с Кюрасао, став самым молодым игроком в истории своей национальной команды.

В том же году он добился и других успехов. Сатпаев стал самым молодым казахом, сыгравшим в матче Лиги чемпионов УЕФА против таких команд, как «Реал» Мадрид и «Интер», а в ноябре прошлого года забил свой первый гол в Лиге чемпионов в матче с «Копенгагеном».

Этим летом девятилетнее пребывание Сатпаева в «Кайрате» подошло к концу: в июле он перешёл в «Челси», где принял участие в предсезонном турне команды Хаби Алонсо по Австралии и забил гол в матче с «Вестерн Сидней», — сообщает официальный сайт «Бёрнли».

«Бёрнли» по итогам сезона-2025/2026 английской Премьер-лиги занял предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице и вылетел из высшего дивизиона чемпионата Англии.

Материалы по теме
Новичок «ПСЖ», крупная продажа «Челси», переезд Неймара к Месси. Трансферы и слухи дня
Новичок «ПСЖ», крупная продажа «Челси», переезд Неймара к Месси. Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android