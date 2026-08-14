Новичок «Эспаньола» Дркушич: рад и горд присоединиться к клубу с сильными традициями

Новый защитник «Эспаньола» Ванья Дркушич высказался о своём переходе в команду в рамках аренды. Права на футболиста принадлежат «Зениту».

«Я очень рад и горд присоединиться к клубу с такими сильными традициями. С нетерпением жду возможности познакомиться с партнёрами по команде и начать работу. Все знают, что у «Эспаньола» одни из лучших болельщиков, в этом сезоне они станут нашим 12-м игроком. Поэтому наша работа заключается в том, чтобы максимально выкладываться на каждой тренировке и в каждом матче, чтобы достичь наилучших результатов», — приводит слова Дркушича официальный сайт бело-синих.