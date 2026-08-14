18‑летний казахстанский нападающий «Челси» Дастан Сатпаев высказался после перехода в «Бёрнли» на правах аренды до конца сезона-2026/2027.

«Я очень рад быть здесь. Это отличная возможность для меня в моей карьере и прекрасный клуб, чтобы показать, на что я способен, и помочь команде вернуться туда, где ей место. Я впервые играю в Англии, и теперь я готов начать новую главу и добиться успеха с «Бёрнли», — приводит слова Сатпаева официальный сайт клуба.

«Бёрнли» по итогам сезона-2025/2026 английской Премьер-лиги занял предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице и вылетел из высшего дивизиона чемпионата Англии.

Сатпаев, ранее выступавший за «Кайрат», присоединился к «Челси» нынешним летом. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 3,5 млн.