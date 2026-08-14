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Стали известны все пары раунда плей-офф квалификации Лиги Европы сезона-2026/2027

Стали известны все пары раунда плей-офф квалификации Лиги Европы сезона-2026/2027
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В пятницу, 14 августа, завершились ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2026/2027, по итогам которых определились все пары раунда плей-офф. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с участниками и парами раунда плей-офф квалификации ЛЕ.

Пары раунда плей-офф квалификации Лиги Европы — 2026/2027:

«Кайрат» (Казахстан) – «Андерлехт» (Бельгия);
«Ягеллония» (Польша) – «Иберия 1999» (Грузия);
«Лех» П (Польша) – «Тун» (Швейцария);
«Мьельбю» (Швеция) – «Ред Булл Зальцбург» (Австрия);
«Бешикташ» (Турция) – «Кауно Жальгирис» (Литва);
«Университатя» Кр (Румыния) – «Арарат-Армения» (Армения);
«Эгнатия» (Албания) – «Лиллестрем» (Норвегия);
«Трабзонспор» (Турция) – «Ференцварош» (Венгрия);
ОФИ (Греция) – ЦСКА С (Болгария);
«Сент-Трюйден» (Бельгия) – «Омония» (Кипр);
«Црвена Звезда» (Сербия) – «Виктория Пльзень» (Чехия);
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