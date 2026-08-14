Глушаков сообщил, что руководство «Спартака» запретило академии играть в его турнире

Бывший полузащитник и капитан «Спартака» Денис Глушаков на открытии своего детского турнира G8 ответил, почему в соревновании не приняла участие академия красно-белых.

— Получилось масштабно. Получился большой турнир на три дня со звёздными гостями. Но самое важное для детей — футбольные поля, турнир и дружеские отношения. Думаю, это только начало. Есть планы на проведение турнира в других регионах. В сентябре планируется турнир в Чите, а в дальнейшем будем расширяться по всем регионам. Есть в планах провести большой турнир в «Лужниках» на 50-60 команд в следующем году.

— Почему не участвует академия «Спартака» в вашем турнире?

— Не знаю, что произошло. Спросили у руководства клуба и получили отказ. Высшее руководство запретило команде участвовать в моём кубке. Для меня это странно, когда дети не могут участвовать. Хотелось бы узнать у руководителей, с чем это связано. У «Спартака» не так-то много воспитанников в последнее время. Может, вместо того, чтобы покупать игроков, лучше воспитать своих? Раньше спартаковская академия была лучшей в стране. А сейчас моему любимому «Спартаку» нечем похвастать