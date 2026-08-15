«Надеюсь, они на этом заработали». Экс-врач «Челси» Ева Карнейро ответила Моуринью

Бывший врач «Челси» Ева Карнейро отреагировала на момент из документального фильма о Жозе Моуринью, в котором экс-тренер «синих» заявил, что не считает необходимым извиняться перед Карнейро за оскорбления, нанесённые ей в 2015 году.

В августе 2015 года Моуринью оскорбил Карнейро после того, как она выбежала на поле в матче «Челси» с «Суонси» с целью оказать помощь нападающему Эдену Азару, в связи с чем «синие» на некоторое время остались вдевятером. Португалец считал, что бельгиец не нуждается в помощи.

«11 лет спустя мы снова переживаем худшее. Надеюсь, они на этом заработали», — написала Карнейро на своей странице в социальной сети X.

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