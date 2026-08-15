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L’Équipe: «Ливерпуль» на днях сделает предложение по Мбайе, «ПСЖ» оценивает его в € 50 млн

L’Équipe: «Ливерпуль» на днях сделает предложение по Мбайе, «ПСЖ» оценивает его в € 50 млн
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«Ливерпуль» намерен сделать первое предложение «ПСЖ» о покупке крайнего нападающего Ибрагима Мбайе в ближайшие дни. Французский клуб оценивает 18-летнего вингера более чем в € 50 млн. Об этом сообщает Metro со ссылкой на L’Equipe.

Мбайе является выпускником академии «ПСЖ». В минувшем сезоне нападающий принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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