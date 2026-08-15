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MD: «Атлетико» шокирован сообщениями, что клуб подстрекал Альвареса заявить о желании уйти

MD: «Атлетико» шокирован сообщениями, что клуб подстрекал Альвареса заявить о желании уйти
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В мадридском «Атлетико» шокированы информацией некоторых СМИ о причастности «матрасников» к заявлению нападающего Хулиана Альвареса о желании покинуть клуб, сделанному во время чемпионата мира. Согласно сообщениям, руководство «Атлетико» само попросило форварда высказаться с целью перекладывания ответственности. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, после отъезда Альвареса на мировое первенство клуб контактировал с футболистом только через тренера по физической подготовке. Руководство «Атлетико» не общалось с аргентинцем после завершения сезона и не просило его делать каких-либо заявлений.

Подчёркивается, что до заявления Альвареса «Барселона» предложила мадридскому клубу € 100 млн, которые должны были выплачиваться шестью переводами. «Атлетико» «даже не рассматривал такой вариант».

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