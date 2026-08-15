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Экс-игрок «МЮ» Джейдон Санчо не хочет возвращаться в АПЛ — BBC

Экс-игрок «МЮ» Джейдон Санчо не хочет возвращаться в АПЛ — BBC
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Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо предпочитает продолжить карьеру за пределами Англии. Об этом сообщает BBC.

На данный момент футболист пребывает в статусе свободного агента, ему предлагают сотрудничество команды английской Премьер-лиги, но Санчо хотел бы перейти в зарубежный клуб. Отмечается, что дортмундская «Боруссия», за которую англичанин уже выступал, проявляет интерес к игроку. Сейчас нападающий тренируется индивидуально на базе «Фликстона» из 10-го дивизиона.

Джейдон Санчо является воспитанником «Уотфорда» и «Манчестер Сити». На взрослом уровне он выступал за дортмундскую «Боруссию», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Астон Виллу». По данным сайта Transfermarkt, нынешняя стоимость футболиста составляет € 18 млн.

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