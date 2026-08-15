«Я не читал никаких комментариев». Защитник сборной Германии Та — о вылете с ЧМ-2026

Защитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Жонатан Та поделился воспоминаниями о вылете с чемпионата мира — 2026. Бундестим дошла до 1/16 финала турнира, где уступила сборной Парагвая (1:1, 3:4 пен.).

«Сначала это был шок, затем пришли разочарование и грусть. Обычно в таких ситуациях я беру паузу, прежде чем очень тщательно их проанализировать: что произошло? Почему я так себя чувствую? Оправдано ли это или многое из этого просто у меня в голове? Я записываю свои мысли и спокойно их перечитываю – и как только я об этом думаю, то в конце концов оставляю этот вопрос позади и могу снова сосредоточиться на новом сезоне.

В наши дни существует реальный риск слишком увлечься социальными сетями и множеством мнений. Вот почему я вообще не был активен в социальных сетях сразу после чемпионата мира, я не читал никаких комментариев. Я слышал от других, что были расистские и ненавистнические сообщения, – к сожалению, я уже подозревал это.

В то же время было много позитивных отзывов от людей, которы