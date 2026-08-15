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Защитник «Баварии» Жонатан Та: мы не можем позволить себе почивать на лаврах

Защитник «Баварии» Жонатан Та: мы не можем позволить себе почивать на лаврах
Комментарии

Защитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Жонатан Та рассказал о своём настрое перед новым сезоном.

— В преддверии нового сезона одним из важных преимуществ команды считается её менталитет. Вы разделяете это мнение?
— Безусловно. Наша цель — продолжить в том же духе, что и в прошлом сезоне. Тогда мы чувствовали, что можем победить любого соперника. Мы заслужили эту энергию упорным трудом, поддерживая чрезвычайно высокий уровень на каждой тренировке и в каждом матче. Сейчас мы начинаем с нуля. Мы лучше знаем друг друга и вместе праздновали успехи, но эту энергию нужно заново восстанавливать. И мы это прекрасно понимаем: мы не можем позволить себе почивать на лаврах, полагаясь на то, что все говорят, будто мы были одной из лучших команд. Мы должны снова усердно работать, чтобы доказать это, чтобы воссоздать ту атмосферу и веру в себя. Конечно, удача играет определённую роль, но её нужно заслужить, — приводит слова Та официальный сайт мюнхенского клуба.

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