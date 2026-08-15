Экс-форвард «Спартака» Понсе во второй раз за карьеру стал игроком испанского «Эльче»

Бывший аргентинский нападающий московского «Спартака» Эсекьэль Понсе перешёл в «Эльче», выступающий в Ла Лиге. Об этом сообщил испанский клуб в соцсетях.

29-летний аргентинец перебрался в новый клуб из американского «Хьюстон Динамо». Понсе подписал контракт до июня 2027 года. Соглашение может быть продлено ещё на два сезона при выполнении определённых условий.

Отметим, ранее Понсе уже выступал за «Эльче» с 2022 по 2023 год. За московский «Спартак» Эсекьель играл в период с 2019 по 2022 годы. В составе клуба МЛС «Хьюстон Динамо» Понсе провёл 70 матчей с 2024 года и забил 20 голов. Кроме того, футболист известен по выступлениям за греческий АЕК, итальянскую «Рому», испанскую «Гранаду», французский «Лилль» и аргентинский «Ньюэллс Олд Бойз».